長榮空服員罷工已經超過一周，資方也展開各種攻勢，軟硬兼施，在展現強硬態度後，接著連寄2封溫情內部簡訊喊話，28日長榮以「留一盞燈，等你回家」為主旨溫情呼喚，攻勢相當奏效，長榮航空對此表示，這封內部信發出後，有百名空服員選擇歸隊，如今歸隊空服員人數已經超過300人。

長榮航空表示，截至27日，已經超過200位空服員委託他們取回三寶以及申辦新護照，加上28日「留一盞燈，等你回家」簡訊寄出後，又有百名空服員歸隊，成果豐碩，目前歸隊人數已經突破300人。

長榮航空除了用內部簡訊展開柔情攻勢外，也再三強調，保證回歸的組員不需要寫悔過書，也不會被記曠職，僅會改為「無薪事假」，更不會秋後算帳，懲處罷工組員。針對有人質疑公司故意不排班給回歸的空服員，長榮也解釋這些回歸組員都已排入第二波班表，絕對不用擔心領底薪或是沒班飛。

如今隨著持續談判結果，罷工空服員已經於28日晚間十點開始進行是否繼續罷工的投票，若反對超過同意，那麼就將結束罷工，結果將於今天(29日)下午2點公布。

簡訊內容如下：

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親愛的，今天看到大門口紙板上的標語，從「看不到回家的路」換成「我想回家，回一個疼惜我的家」，我們要告訴你，疼惜你的家一直都在，而且跟你只有一步的距離。

仍在帳篷裡輪值的你，卸除表面的堅強後，心中是否也曾暗自思索：

*當初說好的「只投不罷」呢？

*怎麼直播協商才第一條就罷工了呢？

*已經談了20次的團協，為何無法回應記者追問日支費150怎麼來的？

*團結晚會幹部上高台事件，有考慮過社會觀感和會員的感受嗎？

*工會律師說『罷工就像火車對撞，大不了玉石俱焚』，玉石俱焚是我要的嗎！

知道你是重義氣的，但又氣自己投下贊成票，讓自己和好伙伴跳上這台失控的火車，更氣的是，現在才看清，遙控這列火車的人，並不是都在車上！

有人告訴你，你若回家，沒有工會保護的你，會被記曠職，會被懲處，會被要求寫悔過書、切結書.... 別怕！那都是有心人士的造謠，曠職、懲處、寫悔過書通通都不會發生(請參閱附檔懶人包釋疑)。現在，我們要更明確地保護願意回家的你，只要你完成下列步驟，我們會把班表上的「STI」code 改為「CL無薪事假」。有關優待機票福利，公司會依出勤貢獻度再做考量。

請你跟我這樣做：

1.6/28上午請留意手機簡訊預告「點燈回家專案」一呼百應的時間

2.收到一呼百應時請按「1」我要回家

3.請於2019/06/28 23：59前，把你向工會要求取回三寶的申請書照片，註明工會告知取回日期，上傳至[email protected] com信箱，或是Line、team＋、messenger給任何一位正在服勤、你信賴的教官或空服管理部的主管。完成上傳後，班表「STI」code將暫掛「空白班」。

4.取回三寶第一時間請立刻至DC報到正式歸隊，班表暫掛「空白班」將改為「CL無薪事假」。

留一盞燈，等你回家。

空服本部 敬上

(中時電子報)