長榮空服員罷工28日勞資雙方進行對談，隨即決定團協議項投票提前至28日晚間10點展開，直到29日中午12點止，不過到23點50分左右，1名服務20多年的事務長仍對公司長期的打壓忿忿不平，情緒相當激動，盼會員投票前三思，導致投票一度中斷5至8分鐘。

排隊要投票的空服員大排長龍，待事務長說完話後，仍持續進行投票，目前仍進行中。

(中時 )