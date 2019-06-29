資深員工控遭欺壓 投票一度中斷8分鐘 01:102019/06/29 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空服員進行投票，午夜持續進行。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮空服員罷工28日勞資雙方進行對談，隨即決定團協議項投票提前至28日晚間10點展開，直到29日中午12點止，不過到23點50分左右，1名服務20多年的事務長仍對公司長期的打壓忿忿不平，情緒相當激動，盼會員投票前三思，導致投票一度中斷5至8分鐘。 排隊要投票的空服員大排長龍，待事務長說完話後，仍持續進行投票，目前仍進行中。 (中時 ) #投票 #空服員 #事務長 也許您會感興趣 推薦閱讀 因為這緣故 勞權律師：長榮高雄空服員白罷工了 14:422019/06/25 生活 近百位空服員想回頭服勤 長榮航雙手迎接空服員歸隊 15:422019/06/25 生活 溫情喊話！長榮航：參與罷工不列曠職 回來重頭開始 16:342019/06/25 生活 調查18名丟包空服員 長榮：不排除記大過處分 19:352019/06/25 生活 長榮酸工會 禁搭便車不准下車 04:102019/06/26 生活新聞 一天內翻倍!200空服歸隊 長榮運能提高至6成 16:012019/06/26 生活 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 11:362019/06/27 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 18:232019/06/27 生活 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 15:082019/06/28 生活 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 長榮資方會談方案曝光 罷工空姐氣憤：根本羞辱 - 生活 - 中時 攻勢奏效！長榮新內部簡訊喊8字 倒戈空服員破300人 - 生活 到銀行領錢不須等2天!專家打臉空服工會 林佳瑋跳針 - 生活 如何一次惹火台灣人與四川人？日本這料理做到了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。