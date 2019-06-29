工會幹部意見分歧！空服員工會現進行投票，預定今（29）日下午2時結果出爐，是繼續罷工或結束即可明朗。但在投票前，傳出內部有不同聲音，昨代表工會與資方協商的廖以勤喊話妥協，但遭外籍旅客強逼擦屁股的長榮空姐郭芷嫣跳出反對，她情緒激動要求再給10天戰到底。

在投票前，3名工會代表廖以勤、王美心及黃蔓鈴，出面向空服員喊話要妥協，她們是昨日與長榮董事長林寶水協商的五人代表成員，廖以勤泛淚表示，心中承受許多壓力，也不捨大家在嚴酷的環境下罷工，資方認為若不投下同意票，就會關閉協商大門，自己也想退出往後的協商。

但遭外籍旅客強逼幫脫褲子如廁、擦屁股的郭芷嫣態度十分強硬，她搶下麥克風激動發言，表示資方沒有拿出誠意，不應該停止與資方談判與爭取，展現再罷10天的強烈決心。

她表示，買菜的人第一次會把菜價砍到最低、賣菜的人則會提到最高價，往往不是第一次協商就會成功，認為不應放棄，希望會員再給10天。此話一出獲得現場空服員高呼「會員挺幹部」、「罷到底」等口號回應。

(中時電子報)