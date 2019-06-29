民間團體「Wecare高雄」和「公民割草行動」28日結盟，合作罷免高雄市長韓國瑜。名嘴尚毅夫爆料說，民進黨內部評估，罷免韓對自己未必有利，怕影響2020總統大選。

尚毅夫指出，罷免韓國瑜這件事，其實民進黨內部有在認真思考這個問題，12月24日韓國瑜就職滿1年，12月25日就可以罷免，但會出現一個問題，這次罷免的是高雄市長，是區域性，總統則是全國性，如果交錯在一起，其實對綠營不見得是好事。

尚毅夫分析說，罷免韓，一些不支持民進黨、討厭韓國瑜的淺藍，可能會因罷免案，倒過去挺韓，如果韓國瑜在國民黨總統初選出線的話，他們就會倒過去。因此罷免對韓國瑜或民進黨的選舉，是好是壞？其實民進黨現在也很認真地在思考這個問題。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》點出，當然罷免對韓國瑜是一個內外交迫的問題，但對民進黨整個選舉而言，是好是壞都還在討論‧，仍沒定論。而現在談罷免韓國瑜，可能對選舉的結果，會有直接關聯的影響，但直接關聯的影響，不一定對韓國瑜壞，也不一定對民進黨好，民進黨如果認為是好的，現在就不用在內部討論罷免會對總統選舉產生什麼影響。如果罷免韓國瑜一定是好的，民進黨一定會推。問題是民進黨的評估並不是如此。

(中時電子報)