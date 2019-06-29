美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今天將在20國集團（G20）峰會中會面，而舉世最關注的，就是雙方在僵持不下的貿易戰中，會不會達成協議。

據CNBC新聞網報導，一名華府資深官員說，川普不需要聽北京官員說太多，起碼就會休兵。這名官員透露，川普正密切觀察股市對種種事件的發展。

(中時電子報)