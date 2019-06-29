真協議未必 美中貿易戰休兵希望濃 06:302019/06/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今天將在20國集團（G20）峰會中會面，而舉世最關注的，就是雙方在僵持不下的貿易戰中，會不會達成協議。 據CNBC新聞網報導，一名華府資深官員說，川普不需要聽北京官員說太多，起碼就會休兵。這名官員透露，川普正密切觀察股市對種種事件的發展。 (中時電子報) #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 被爆性侵作家 川普酸：她不是我的菜 11:482019/06/25 國際 川普向習釋善意 扣住對台軍售 04:102019/06/26 話題觀察 習川會力求緩解貿易戰升溫 04:102019/06/26 論壇廣場 別想聯美抗中 04:102019/06/26 論壇廣場 作家控性騷 川普怒駁不是我的菜 04:102019/06/26 國際大事 川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經 00:022019/06/28 財經 貿易談判前 川普施壓安倍 04:102019/06/28 國際大事 肉麻當有趣？川普和「熱帶版川普」巴西總統在G20彼此互誇 21:522019/06/28 國際 眾目睽睽下 粗魯川普又讓安倍尷尬了 22:532019/06/28 國際 美伊與開戰的距離 04:102019/06/29 時論廣場 國際熱門新聞 眾目睽睽下 粗魯川普又讓安倍尷尬了 - 國際 危險賭注！貿易戰要休兵 傳習開兩大條件 - 國際 比陸更會占便宜！川普關稅大刀已指向這國 - 國際 老師教室拍A片被告 警：沒犯法 - 國際 川普揚言加徵關稅 陸嗆：不吃這套 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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