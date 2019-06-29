2019台灣熱氣球嘉年華正式開跑。（楊漢聲攝）

2019台灣熱氣球嘉年華29日清晨在台東鹿野開跑，吸引全國各地民眾前來朝聖，清晨6時24顆熱氣球一起飛行，搭配上東部湛藍天空，朝陽迎面而來，場面相當壯麗，也為長達45天的熱氣球嘉年華「飛」開序幕。

天空尚未破曉，就有不少民眾摸黑上鹿野高台，為的就是要搶先體驗熱氣球嘉年華，今年熱氣球嘉年華特別結合布農族八部合音及電光社區竹炮進行開幕，別具特色。

台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華邁入第9年，一早鹿野高台就擠滿遊客，今年開幕人數較以往多，台東的民宿業者及旅遊業者也都忙翻了，宣告台東的旅遊旺季正式展開，歡迎全國及世界各地遊客蒞臨台東，留下永生難忘的記憶。

饒慶鈴強調，今年的熱氣球嘉年華以孩童遊樂園為主題，今年共有40顆熱氣球，許多跟孩童夢想有關，有海綿寶寶、小蜜蜂、日本惠比壽等可愛造型球，要一圓小朋友夢想。

另外，饒慶鈴表示，今年熱氣球嘉年華開幕也特別結合部落特色，有布農族的八部合音及電光社區特有竹炮，相當精采，甚至連台灣獼猴也忍不住跑來「參一腳」。

(中時 )