◎中國時報

名嘴爆，民進黨內初選結束後，「毀柯滅韓」主軸計畫已經啟動，在蔡政府傾府院黨全力打韓國瑜後，目前也展開毀柯計畫。繼經濟部投審會以國安理由封殺台北雙子星案後，即將在下周率團前往上海參加雙城論壇的台北市長柯文哲，昨被問到是否擔心回台後被抹紅，柯回說，「不用等到回來，還沒出發就在擔心了」。

國內史上罷工時間最長的長榮空服員罷工，今天可望落幕！勞動部次長劉士豪昨天透露，今天雙方可望簽訂團體協約，包括日支費改成飛安服勤獎金、禁止秋後算帳等都會納入其中。桃園市空服員職業工會表示，協商結果將交給工會會員今天投票決定。若會員同意，可望結束為期10天的罷工。

郭台銘說，旺旺中時擬發動「假摔辱郭」計畫，將不再接受採訪。在自由國家，郭台銘當然有權拒訪，但，媒體若只是發揮監督天職，就被毫無憑據潑糞抹黑，甚至是出手恫嚇，請問郭先生，你是在選幫派角頭，還是民主國家的總統？當你還只是平民百姓就敢如此橫著幹，令人不禁憂慮，若國家機器真交到你手上，台灣民主恐將步入黑暗。

◎旺報

中華職棒聯盟新人測試賽，今年一舉湧進191人接受測試，希望能找到職業棒球的天地。僧多粥少下，能獲得現有4支職棒隊及未來第5隊味全隊青睞的畢竟少之又少。台灣球員的機會，在大陸職棒聯賽再度啟動下顯現，未來台灣球員將有機會在大陸職棒聯賽一展長才。

大陸棒球聯賽始於2002年，成立之初聯賽只有4隊，最多時曾有7隊。但因基礎不夠深厚，以致期間曾經歷4次失敗，今年再重起爐灶，仍是很大挑戰。

大陸棒球發展遲滯，不過美國職棒大聯盟（MLB）在大陸協助推展棒球，至今已讓百萬青少年接觸棒球，未來將是大陸棒球選手的重要來源。大聯盟也協助大陸國家棒球隊到美國發展聯盟參與賽事，目標東京奧運有較佳成績；此外，也與大陸有潛力的優秀選手簽約進軍美國，對大陸棒球發展非常用心。

◎工商時報

習川會後是戰是和，牽動全球金融市場神經，不過兆豐國際、第一金、台新、群益及國泰證期等五大投顧仍看好下半年台股走勢，並票選下半年15檔潛力股，包括瑞昱、原相、欣興、新光金等有望搶賺產業旺季財，對抗川普魔咒。

「習川會」今天登場，作為大阪G20峰會期間的重頭戲，中美元首已先分別表態。美國總統川普表示樂觀看待會後成果，但同時關稅子彈仍在膛上。大陸國家主席習近平則抨擊保護主義霸凌，並搶先公布五項重大措施，以進一步降低關稅及擴大開放等行動，對全球市場喊話。

行政院28日晚間表示，亞太防制洗錢組織（APG）」在28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告，確定達最佳的「一般追蹤等級（regular follow-up）」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級（enhanced follow-up）」，更加進步。

(中時電子報)