萬眾期待的第30屆金曲獎，今晚在台北小巨蛋登場，除了本屆紅毯星光熠熠之外，今年表演嘉賓也是看點之一，更被譽為「史上最豪華表演陣容」，另外首次扛下金曲獎主持人重擔的黃路梓茵，是否能順利完成使命，都是本屆亮點之一，至於還有哪些吸睛的地方?我們也為你整理出五大項。

首先，今年金曲獎找來 Lulu 黃璐梓擔任主持人，也是金曲獎創辦30 年來最年輕的三金典禮主持人，並將在開場表演脫口秀揭開序幕，屆時能否hold住全場並掌控節奏，勢必成為全場焦點，另外睽違台灣多年未公開亮相的言承旭，今天將擔任頒獎嘉賓，不過與他情纏17年的林志玲，月初閃嫁日本放浪兄弟成員AKIRA，現身紅毯勢必被追問舊愛閃婚一事，屆時如何回應勢必成為外界關注焦點，靠《十七》入圍年度歌曲獎的S.H.E，睽違7年將再次合體重登金曲舞台獻唱《十七》，絕對會勾起歌迷無限回憶。

另外今年表演橋段，被譽為「史上最豪華表演陣容」，除了上述S.H.E合體獻唱《十七》之外，金曲歌王E神陳奕迅將帶來以「金氏紀錄」表演為名稱的演出，重新演繹金曲「得獎常客」的作品，本屆入圍七項大獎的蔡依林，雖表示將不走紅毯，不過今晚演出仍備受矚目，據悉會把主打歌〈怪美的〉重新改編，並帶著 32 名舞者同台熱舞，更預告會出現巨大神秘道具，絕對讓所有觀眾大吃一驚，另外還包括鄧紫棋、孫燕姿，以及日本「國民天團」柚子將合體蔡旻

(中時電子報)