前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜28日都受邀出席高市里長主席市政推展會聯誼餐會，因韓遲到讓這場「巧遇」破局。但王金平透露，兩人早已見面，韓國瑜更表示，兩人相約一起直播，雙方關係撲朔迷離。

王金平28日出席高市里長主席市政推展會聯誼餐會，因韓國瑜遲到未到場，遭媒體追問怎不和韓國瑜見面，沒料到王竟回說，27日在朋友安排下已見過面，無所不聊，但沒談到初選問題。

遲到的韓國瑜接受媒體訪問，並未當場回應此事，直到出席另一場活動才表示，完全就是聊天，大家都很開心，彼此也約好下次一起開直播」。韓更表示，王金平開直播對象還有前台北縣長周錫偉、前鴻海董事長郭台銘，前晚吃飯時，王大方邀他未來一起直播，他覺得一起聊天的感覺非常好。

對於如此戲劇性的發展，港媒《中評網》認為，隸屬白派的國民黨高雄市議會副議長陸淑美表態力挺鴻海前董事長郭台銘，陸淑美又是親王陣營的白派要角，引發外界關注此舉是否意味王挺郭台銘？但王金平卻又主動對外透露和韓國瑜已經一起吃過飯，無所不聊，只是沒談到初選問題。

而韓國瑜在面對記者詢問，卻是先不表態，等到另一場活動才表示，兩人已相約一起開直播，更強調，王已經跟周錫瑋、郭台銘直播過，邀他直播，他也樂得接受這場邀約。雙方關係是霧裡看花，越看越花！

(中時電子報)