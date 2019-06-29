全台烤番薯!今高溫飆36度。(翻攝中央氣象局)

高溫持續!中央氣象局表示，今高溫到24至36度，全台像個烤番薯。不過，今凌晨在菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓形成，若強度變強，有可能成颱。由於該熱帶性低氣壓是朝西北方向前進，有可能接近台灣。

中央氣象局預報員顏增璽說，以目前的模式來看，今天凌晨形成的該熱帶性低氣壓，不太發展的起來，但大氣環境很難說，這一兩天若有機會變強，就可能成颱，又由於該熱帶性低氣壓朝西北方向行進，靠近台灣的率很高。他再次強調，是否成颱，今明兩天是關鍵。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，該熱帶性低氣壓，各國(歐洲、美國、氣象局)模式模擬的「導引氣流」大都朝西北方向而來；「強度」的模擬，目前很分歧，不過，這本是模式模擬的弱項。對台具有威脅，應密切觀察。

今截至清晨5時3分，北台灣平地最低溫約在24、25度(桃園大溪24.3度、新北新店25.4度)，台北市區最低溫也在27度(大安公園26.5度)左右，全台仍像烤番薯，持續高溫，北部氣溫約在25至36度、中部24至35度、南部25至36度、東部24至35度。

吳德榮說，明持續高溫，下週一(1日)起台灣附近的天氣變化，與「熱帶性低氣壓」的發展及動向密切相關，需持續觀察。

(中時電子報)