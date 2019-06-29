看來如同勇士老闆喬拉科布先前放話一樣，勇士絕對不會放走「浪花弟」克雷湯普生！《ESPN》資深記者沃納洛斯基29日爆料，勇士計畫開給浪花弟5年1.9億美元(約台幣59.5億)的頂薪續約條件，且在自由市場開放後儘快達成協議。
克雷湯普生在今年總冠軍賽G6，不慎拉傷左膝前十字韌帶，預計最快要到明年全明星周末期間復出，但他今年季後賽咬牙帶傷上陣拚戰精神令人動容，也讓勇士願意無視他下季恐怕至少缺席半數以上例行賽，堅持提供頂薪合約留人。
原本先前謠傳，如果勇士不肯提供克雷湯普生5年頂薪續約，他很可能將跟湖人、快艇兩支洛城球隊見面討論跳槽可能，看來勇士完全不給其他球隊趁虛而入的機會，直接宣告將給浪花弟5年1.9億美元頂薪，也讓浪花弟留定了。
勇士29日不只決定開出頂薪合約續留克雷湯普生，根據《紐約時報》記者史坦報導，勇士已跟總管邁爾斯、總裁兼首席營運官威爾茲達成多年續約，儘管詳細合約內容並不確定，卻已表達勇士打算續用當前高層運作的堅定決心。
(中時電子報)
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