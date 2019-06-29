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長榮空服員罷工昨出現轉機，但在代表工會與資方協商的工會理事廖以勤出面喊話要空服員妥協時，遭外籍旅客強逼擦屁股的長榮空姐郭芷嫣突跳出反對，情緒激動要求再給10天戰到底。對此，網友酸說，「長榮快召新人，讓她們（空服員）罷到天荒地老」。

長榮空服員20日罷工迄昨第9天，在勞動部的斡旋下，5名工會幹部與長榮董座林寶水會面，雙方達成6項和平協議，包括禁秋後算帳等，但在代表工會與資方協商的工會理事廖以勤，出面喊話要空服員妥協時，發生內鬨，遭外籍旅客強逼擦屁股的長榮空姐郭芷嫣突跳出反對，她情緒激動要求再給10天戰到底。此話一出獲現場空服員高呼「會員挺幹部」、「罷到底」等口號回應。

對此，網友酸說，「罷10天?不夠啦！我支持你們再罷100天!請長榮資方趕快招募新人，旅客才能安心搭乘!至於這些罷工空服就不要管她們，讓她們罷到天荒地老，連自己的電話號碼都記不了」還有網友說，「長榮航空就讓這些自私自利的頑劣空服員繼續罷工吧！看要罷多少年就罷多少年。希望長榮圍個籬笆讓她們一直坐在那邊，要坐多久就坐多久」。

不過，也有網友同情說，「擦屁股事件，郭空姐委屈了，事後，大家都支持你，資方也保證，以後不會再有這種事，郭空姐，你為空姐做了一件大事，現在你在做什麼？拿罷工來玩？要支持你們的旅客，地勤來幫你擦屁股，然后為了你放不下的委屈，叫其他空姐一起陪葬？現在說或許有點晚，票也投了，可是真的勸你多想想」、「這次要消費者幫你們擦屁股？」。

(中時電子報)