老牌零食大廠乖乖二代長子廖清輝，去年底以高齡74歲重返企業董座之位！他接受本報訪問表示，將致力推動品牌年輕化，除了強化IG、臉書、抖音視頻等行銷，7月還將發表跟麻吉弟弟合作的主題曲，未來更計畫推出乖乖公仔系列文具及周邊，矢志要成為台灣的Hello Kitty！

創立半世紀的乖乖，堪稱台灣人心中的「國民零食」之一，以黃俊雄布袋戲人物「哈嘜二齒」為藍圖的乖乖公仔，形象也深植人心。不過，這家老牌零食大廠，因2018年12月一場經營權之爭，使原本低調的乖乖二代兄弟浮上檯面，最終長子廖清輝取代原董事長廖明輝，重掌經營大權。

對於重返乖乖半年多的感受，廖清輝笑說，很熟悉，就像「回老家」一樣，且公司整體營運班底變化不大，讓他銜接起來沒太大問題。但他也不諱言，公司有部分需重整再出發，他回來的目的，就是希望讓品牌價值更往上提升。

儘管高齡逾70歲，廖清輝卻很跟得上時代！首先，對於品牌行銷策略，他說現在要跟年輕族群接觸，包含IG、臉書、twitter，甚至抖音短視頻，都是乖乖強化的行銷管道；他並透露，今年乖乖首度結合唱片圈，跟年輕歌手麻吉弟弟合作，在他7月最新發表的唱片中，有一首乖乖孔雀餅乾的主題歌，讓品牌形象更活潑。

其次，他更希望讓乖乖公仔更發揚光大！50年前跟父親一起創立乖乖的廖清輝，對乖乖公仔有很深的情感。他說，乖乖公仔已來到第三代，期間有過多樣化的造型圖樣，都是公司的品牌資產，他預計，最快今年底前，要將乖乖公仔延伸為文具及周邊商品，希望有一天能成為台灣的Hello Kitty！

另，從產品面出發，廖清輝觀察，現在休閒食品流行小包裝、小規格，乖乖也將孔雀餅乾縮小，並推出隨身包，更方便入口及攜帶，未來將延續這樣的趨勢做研發。

此外，乖乖近期也針對過去因商標登記，無法銷到大陸的孔雀餅乾系列（包含捲心餅、泡芙等），將商標改為乖乖，包裝升級為盒裝，預計下半年將可擴大出貨到中國大陸，搶攻對岸市場。

(工商 )