大聯盟第16位台將張育成29日首秀，擔任先發三壘手對戰金鶯。他2局上面對菜鳥左投米恩斯(John Means)，兩好兩壞時被一顆外角速球三振。5局上他再挑戰米恩斯，打成飛球出局。7局上金鶯換了另一個菜鳥右投，但張育成仍以滾地球出局。印隊先發克萊文傑(Mike Clevinger)被打得很慘，張育成3打數掛零，終場印隊0-13被金鶯打得落花流水。

張育成18歲(2014年)進入印隊農場，去年升到3A，擁有長打能力，前年在2A繳出24轟、24支二壘打。他今年與投手胡智為同在40人名單裡，這次先發三壘手拉米瑞茲(Jose Ramirez)因小女兒出生請假，由張育成代班，立刻就上陣。他先發守備三壘，中途轉守游擊。

今年春訓時張育成弄傷手指，3A打擊率跌到0.205，總教練法蘭柯納(Terry Francona)說：「他季初是帶傷打的，那些數據下滑可以忽略，他近來的表現已經回到受傷前的狀態。拉米瑞茲大概缺陣兩三天，這是張的寶貴機會。」

張育成的妻子飛到巴爾的摩金鶯主場觀戰，留在台灣的父母看電視轉播。他的英文名「育成張」(Yu-Cheng Chang)可能成和張發音相近，所以使用「育張」(Yu Chang)。

(中時電子報)