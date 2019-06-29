G20大阪峰會28日開幕，其中一場活動選擇一個「普通」會議室，讓日本首相安倍晉三、美國總統川普及中國大陸國家主席習近平並肩而坐，看起來安排相當侷促，而安倍正巧夾在美國與中國大陸之間，三人表情十分僵硬，讓網友笑稱安倍「左右為難」，相當符合國際舞台中，日本夾於美中兩強之間的現實。

日本產經新聞報導，在大阪市住之江區國際展示場「INTEX大阪」開幕的20國集團（G20）峰會，其中在正式會議前的特別活動，竟然選在「普通」的會議室，各國領導人幾乎是並肩而坐，會議室內擺放長條狀的桌子，所有與會領袖坐成兩排，已經擠在一團，正巧安倍夾在190公分的川普，與180公分習近平之間，幾乎沒有任何空間。

這場會議意外的座位安排，令轉看直播的網友大感不解。對此，日本外務省僅表示無法回答。

這場會議後，各國領袖馬上就移到正式的會議會場，那裡使用大圓桌，座位間的空間充裕，領袖們邊享用午餐邊進行正式討論。

(中時電子報)