從事直銷的吳姓男子，透過臉書結識1名直銷業女總裁，吳前年相約見面時對她下藥，趁她昏睡之際，先假傳要包養他的「姊弟戀」假訊息掩飾犯行，並恐嚇「若逃跑，就找人輪姦妳！」性侵得逞，吳性侵時還看A片助興。台北地院認為吳惡性重大，檢方具體求刑7年6月過輕，重判吳男徒刑8年7月。

判決指出，吳姓男子2016年透過臉書認識女總裁，2人愈聊愈投緣，2017年7月26日下午2人相約台北市知名飯店交換心得。但吳男竟在碰面前，不安好心，事先準備精神神經安定劑摻入飲料，提供給女總裁飲用。

女總裁喝下加料飲料後，出現頭暈、欲流口水、講話大舌頭等現象，遂至廁所嘔吐且昏睡片刻，服務生將她扶出廁所後，吳男即帶她赴飯店房間休息，待她醒來時，驚覺自己睡在全裸的吳男旁邊，她表示與友人有約，欲打電話告知友人無法赴約，吳拿走她手機假傳LINE訊息，設計女總裁對他有好感，要包養他的假象。

女總裁因藥效作用，再度昏睡，她醒來時質問吳男，吳謊稱她得罪香港的大上線，「外面有5、6個人，逃跑會被拉回來輪姦」，逼她脫衣並吃下摻有藥物的巧克力，她拒吃並掙扎，吳恫稱「掙扎越久越不利！」，還邊用手機看Ａ片邊性侵她。事畢，吳佯裝打電話給香港大上線，說「已搞定，放過她也放過我。」

北院認為，吳男否認犯行、捏造不實LINE對話內容誣陷，誤導本案偵辦、飾詞狡飾，迄未與被害人和解，犯後毫無悔意，加上被害人請求吳受重罰，公訴檢察官具體求刑7年6月，仍嫌過輕，依以藥劑強制性交罪判吳男8年7月。可上訴。

(中時 )