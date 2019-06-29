美大批F-22戰機重返波斯灣

為了捍衛美軍和美國利益，空軍F-22「猛禽」（Raptor）戰機已重返美國中央司令部（US Central Command）轄區。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，F-22在長年部署中東後，今年稍早才撤出當地，由F-15C戰機接手。儘管部署的具體目的還不清楚，但目前美國與伊朗緊張正持續升高，而美國部隊與重兵紛紛調往波斯灣，以威懾伊朗。

美國空軍中央司令部28日在聲明中說，F-22周四已飛抵卡達烏岱德空軍基地（al-Udeid Air Base）。這是「猛禽」首度飛進卡達，它們原本派駐在如今由F-35A部署的阿拉伯聯合大公國的達夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）。

據消息人士向《航空家》（Aviationist）網透露，有9架隸屬第192戰鬥機聯隊的F-22已飛抵波灣，另外至少還有3架稍後可望加入。

由於美國制裁重創伊朗經濟，情報顯示，伊朗可能發動攻擊後，促使美軍出動「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母戰鬥群，還有轟炸機特遣隊馳赴中東，以威懾德黑蘭，接著美國便不斷增兵。

(中時電子報)