才剛爆出計畫開給「浪花弟」克雷湯普生5年1.9億美元頂薪續約的勇士，這次真的決定狠心砸錢了，因為《ESPN》記者溫霍斯特29日接著爆料，勇士決定也給杜蘭特5年2.21億美元頂薪續約條件，完全無視下季豪華稅即將破表！

杜蘭特先前宣布不執行與勇士最後1年3150萬美元合約，正式成為完全自由球員，目前他跟經紀人克雷曼待在紐約，繼續評估各種選項，除了重返勇士，杜蘭特也在考慮加盟籃網、尼克或快艇，他的最終決定牽動今年自由市場走向。

儘管杜蘭特在今年總冠軍賽G5發生阿基里斯腱撕裂重傷，下季恐怕提前報銷，外界仍然看好他傷癒復出之後的身手與價值，全都願意提供頂薪簽他，相對於續留勇士能拿5年2.21億美元，他跟其他球隊簽約只拿4年1.64億美元合約。

假如勇士真的同時頂薪續留杜蘭特與克雷湯普生，卓雷蒙格林也在考慮今年夏天續簽頂薪，勇士還要留住替補中鋒盧尼，外界評估勇士下季的薪資總額加上豪華稅，可能達到創下歷史紀錄的3.75億美元，幸好勇士一點也不怕沒錢付。

因為除了過去兩年期間，勇士已經超越湖人與尼克，成為聯盟收入最高球隊，平均收入已經突破4億美元大關，勇士下季也從原本在奧克蘭灣區的甲骨文球場，搬遷到位居舊金山市區的大通中心球場，未來營收情況只會繼續上漲。

(中時電子報)