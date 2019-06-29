1名女子因誤進求職陷阱，慘遭佯裝人事考官的色狼性侵，事後她申請被害補償，卻因晚申請10天，逾法定2年申請期限，導致補償金一毛錢都拿不到。

依《犯罪被害人保護法》16條規定，申請犯罪被害補償金時限，為「自知有犯罪被害時起2年內」。這是參考《民法》的2年侵權行為請求權時效，因此若被害案發後2年內未申請被害補償，就不得申請。

北檢審議犯罪被害補償案件，不少案件是因逾2年申請時限，未實質審查，逕依程序駁回。

不過，也有少數例外，例如，富少李宗瑞迷姦、偷拍案，北檢曾受理2名被害人申請，但2人境遇不同，1女因案發時就知遭偷拍，申請時逾2年時限遭駁回，另1女則獲補償35萬元。

該被害人獲補償原因，是因她醒來發現全身赤裸，但李誣賴她尿床，威脅要公開她尿床一事，她因害怕不敢追問。之後友人在網站發現她遭偷拍影片，她才知遭性侵提告，事後北檢追加起訴，併案高院審理。

檢方從寬認定她當時不知遭性侵偷拍，以追加起訴時間起算，未逾2年時限， 准予補償。

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(中時 )