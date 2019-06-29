韓新竹場驚見郭看板「踢館」 韓粉爆怒 09:402019/06/29 中時 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜新竹造勢場附近，竟可見郭台銘的大型競選看板。 (擷取中天新聞畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜明天將在新竹舉辦最後一場的「封關造勢」，地點在縣府前廣場。但近日民眾發現，在造勢現場主舞台附近，竟有一棟大樓外牆高掛鴻海前董事長郭台銘的巨幅海報看板，似乎想較勁，也讓韓粉議論紛紛，酸「有錢就是任性」。 中天新聞報導，韓國瑜明天新竹縣府前廣場舉辦造勢活動，相關佈置已陸續完成，但有民眾發現附近大樓外牆卻有郭台銘競選巨幅海報看板，引人矚目。 但韓粉看了大爆怒，有韓粉嗆說「我們都不看他(郭)」、什麼意思。此話題也在網路上引起熱議，還有網友酸郭「有錢就是任性」！ 郭踢館意味濃厚？含造勢舞台旁掛競選看板 (中時 ) #新竹 #民眾 #廣場 #發現 #大樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 港民不合作運動 癱瘓政府部門 04:102019/06/25 話題觀察 初選前封關造勢！新竹場最關鍵在這群人 07:462019/06/25 政治 愛女夢中來看我…老父探視成乾屍 08:402019/06/25 社會 北市萬華分局青年所員警尋獲蹺家少女 12:522019/06/25 社會 東協廣場新氣象 中市府推東協新故鄉計畫 14:112019/06/26 生活 眾所矚目苗栗市「市民廣場」噴水池29日開放 19:432019/06/26 生活 盼獲國際支持 約萬名港人愛丁堡廣場集會 06:482019/06/27 兩岸 苗栗市民廣場 29日開放戲水 04:102019/06/27 地方新聞 G20前港反送中集會 警凌晨清場 06:042019/06/27 兩岸 比漾廣場秀朗市場全新開幕 台式文化新時尚 20:172019/06/27 生活 政治熱門新聞 反制「罷韓」啟動 高雄綠營議員剉咧等 - 政治 罷免韓國瑜 名嘴爆：民進黨怕影響總統大選 - 政治 陸淑美挺郭後 女兒選立委硬蹭韓國瑜 - 政治 韓贏初選韓黑崩潰？網諷：「藍營會崩潰」 - 政治 韓新竹場驚見郭看板「踢館」 韓粉爆怒 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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