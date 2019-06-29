高雄市長韓國瑜明天將在新竹舉辦最後一場的「封關造勢」，地點在縣府前廣場。但近日民眾發現，在造勢現場主舞台附近，竟有一棟大樓外牆高掛鴻海前董事長郭台銘的巨幅海報看板，似乎想較勁，也讓韓粉議論紛紛，酸「有錢就是任性」。

中天新聞報導，韓國瑜明天新竹縣府前廣場舉辦造勢活動，相關佈置已陸續完成，但有民眾發現附近大樓外牆卻有郭台銘競選巨幅海報看板，引人矚目。

但韓粉看了大爆怒，有韓粉嗆說「我們都不看他(郭)」、什麼意思。此話題也在網路上引起熱議，還有網友酸郭「有錢就是任性」！

郭踢館意味濃厚？含造勢舞台旁掛競選看板

(中時 )