台灣平均每天有150對夫妻離婚，卻也衍生出「離婚見證人」這個新興行業。一名從事業務助理工作的長髮正妹小珍（化名），嗅到這個新商機，兼差當起離婚見證人，一周為3對夫妻見證離婚，1個月就有1.5萬元業外收入，加上正職底薪約3萬元，一個月總收入就有4萬多元，

今年25歲的小珍說，她的房租1萬5千元，覺得原本的底薪3萬元，在台北市是完全活不下去了，為了增加收入，就開始當起「離婚見證人」。據《東森新聞雲》報導， 小珍每周替3對夫妻見證離婚，每個月至少多賺1.5萬元，讓她總收入拚上4萬多元。

據了解，坊間「離婚見證人」收費價格，從基本600元到2千元都有，差異只在600元的只幫忙見證，2000元的則增加配合出庭等，甚至6000元還會有律師協助諮詢等。小珍則說「最大差異主要是看有沒有去協助客戶做協商動作，如果有達成目的，紅包的錢可能就會拉高一些些。」

(中時電子報)