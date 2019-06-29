美國總統川普29日在「川習會」前發推文表示，他將在大阪G20領袖峰會後訪問南韓，如果北韓領導人金正恩看到條文，他願意在南北韓非軍事區（DMZ）與金正恩會面握手寒暄。

川普的推文寫著，「在一些非常重要的會議之後，包括我與中國習主席會面，我將離開日本，前往南韓（會晤南韓總統文在寅）。如果金正恩看到這個，在南韓時，我願在DMZ會見他，只是握手打個招呼。」

川普29日上午與沙烏地阿拉伯皇太子Mohammed bin Salman會談，在開場寒暄時公開喊話表示，他將在午後出發前往南韓，「如果那時北韓的金委員長人在國內，即使只有2分鐘，也想見一面。」

南韓總統文在寅日前表示，北韓與美國正在「幕後」磋商第3次川金會事宜，北韓與美國重啟對話的時機已成熟。

川普與中國大陸國家主席習近平出席大阪20國集團（G20）峰會，將於當地時間29日上午11時30分舉行雙邊會談。

(中時 )