17歲晏姓男學生，28日晚帶著15歲妹妹，瞞著家人從新北搭車前往總統府，在凱道上施放準備好的沖天炮，高喊：「打倒蔡英文！」兩人並開直播上傳臉書社團，隨後遭維安軍警憲制止回，警方稍後通知家長帶回，不排除依違反社會秩序維護法究辦。

晏姓兄妹離家前往總統府後，由妹妹幫哥哥錄影，沿路表示要抗議總統蔡英文的暴政，接著來到凱道路旁引燃沖天炮，遭維安人員制止時，兩兄妹表示：「蔡英文不承認中華民國，我們為什麼要理她？」、「打倒蔡英文」、並對憲兵表示：「你們應該要保護中華民國，不是特定政黨」兩人並將影片上傳臉書社團「倒蔡（英文）行動黨」。

警方後將兩兄妹帶至派出所，發現兩人都是未成年，循線通知家長前來，家長對兩人深夜外出十分驚訝，表示以後會再多注意，中正一警方表示，2人未違法刑事法令，有關社會秩序維護法滋擾安寧的部分，可能要再經研議後再決定是否究辦。

(中時 )