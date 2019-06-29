即將宣告離開「綠衫軍」塞爾提克的明星後衛厄文，又被爆出相當沒品舉動了！《波士頓環球報》記者潔姬29日報導，厄文在今年例行賽結束後，刻意拒絕塞爾提克隊內簽名活動，他的理由竟是，「我不會簽！我對這種事情毫無興趣。」

潔姬透露，在上季例行賽結束後，塞爾提克為了回饋合作夥伴，請全體球員在100顆籃球上簽名，藉以當作贈送合作夥伴的禮物，這種內部活動原本司空見慣，沒想到厄文竟然拒絕配合，就算塞爾提克強迫他簽名，他還是不肯答應。

就是這種不願配合球隊的耍大牌個性，才讓塞爾提克今年季後賽打得如同一盤散沙，或許因為厄文早就不想續留，也不在乎自己是否得罪球團高層，更別提他在上季期間跟年輕隊友之間關係陷入緊繃，完全沒有一個球隊領袖該有模樣。

如今塞爾提克早已放棄續留厄文念頭，轉而追求黃蜂主控肯巴沃克，讓他取代厄文成為綠軍全新領袖，潔姬表示，「我認為這差不多已成定局，除非黃蜂老闆喬丹突然改變心意，最後開給沃克頂薪合約留人，否則沃克鐵定跳槽綠軍。」

(中時電子報)