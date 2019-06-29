「幫助長輩找到回家的路！」台中市警六分局工業區派出所警員鄒萬平、郭怡靖，於日前接獲民眾報案稱工業區20路48號前有糾紛，需警方到場協助。警方趕到現場，幫助75歲的老翁找到回家的路；警方呼籲如於馬路上看見類似情況，除立即通知警方協助外，亦請民眾發揮愛心先行將長者帶至路旁安全處，避免發生意外。

警方指出，員警到場查看後，發現是位陳姓迷途老翁(33年次)在工廠外徘徊，因陳姓老翁語無倫次，精神狀況不佳，工廠員工嚇得不敢靠近老翁，警方見狀立即上前關心，只見陳姓老翁滿身大汗，鞋子上沾滿泥濘，向警方嚷著「回家！回家！」，並不斷地要從胸口拿出東西，此時警方恍然大悟，原來老翁胸口上掛著緊急聯絡人的名牌。

警方得知後立即以電話聯絡老翁的兒子，並先將老翁載返派出所休息，提供茶水安撫老翁的情緒。老翁兒子心急如焚地趕赴派出所，抵達派出所後見其父親平安無事，心中的大石總算落下，老翁兒子表示在醫院領藥時一個不注意走丟的，在現場找了一個上午都沒找到，沒想到竟然從醫院步行了約6公里至台中工業區，驚訝之餘頻頻向警方道謝，幸好有熱心的路人報案及警方積極的協助及安置。

警方表示，此次能順利聯絡到迷途老人的家人，是因為老翁的兒子有替老翁掛上緊急聯絡資料卡，才能迅速的替老翁找到回家的路。警方呼籲民眾，家中若有長者，應當隨時多加照顧、關懷，並可製作緊急聯絡資料卡或記有姓名、電話之愛心手鍊配掛在家中長者身上，以利走失情形發生時，警方接獲報案可以立即聯繫到家屬，避免流落街頭。

(中時 )