科技部科學園區審議會第54次會議於6月28日於科技部召開，會中通過中科1家投資案，為精密機械產業之台灣托納斯科技有限公司，此外尚有2件增資案，合計增資4億元。

台灣托納斯科技有限公司主要研發製造走心式車床與多軸車床、走心式車床的主軸與電動導套。產品主要應用在鐘錶、電子、機械、汽車、牙科及骨科等直徑不超過直徑42mm且精度要求高之小型零件。

主軸、導套是走心式車床的靈魂，產品的主軸和電動導套均搭配陶瓷滾珠軸承，即使在高負荷下，也能確保良好的熱穩定性、精度和耐用性，採用直接驅動導套可實現高速度、高精度的加工，並配合副主軸及棒材輸送機進行全自動化連續大量加工，因而縮短加工循環時間並提高表面光潔度。

台灣托納斯科技有限公司指出，公司產品具高剛性結構及高度熱穩定的機身，能夠有效長期且穩定地加工高硬度的不鏽鋼、工具鋼、鈦合金、鎳合金等金屬。另高度模組化的刀具系統，能在機台內有限的空間被充分而彈性的應用，並快速的裝卸及設定。

目前在台灣的走心式車床以日系品牌為大宗，大多在海外生產製造，其維修零件的價格與售服效率普遍地存在一定的限制。台灣托納斯公司引進母公司瑞士商Tornos Management Holding SA計130多年走心式車床技術，如今已在台灣深耕發展，建立生產製造團隊，並結合台灣工具機製造業發展的優勢，提供高科技、高品質之產品行銷全世界。

(中時 )