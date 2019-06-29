針對雙子星案被中央駁回，台北市長柯文哲昨嗆蔡「仇恨恐懼最便宜有效」，
前立委今在臉書發文直指，柯「突破盲腸」，並提出六問嗆蔡英文總統，
質疑她連串作為到底是顧主權或選票？
北市雙子星案因投資者被中央認為有陸資，遭中央駁回，對此柯昨回應「仇恨跟恐懼是政治動員最便宜而且有效的方法」，但他認為對台灣無益。對此，孫大千今在臉書貼文指，柯文哲真的一語「突破了盲腸」。並對蔡提出六問：
第一，到底要不要推動台灣獨立？
第二，如果不要「九二共識」，那到底要什麼？
第三，台灣為什麼要放棄彈性空間，在美中貿易戰當中選邊站呢？
第四，台灣選擇當美國的小弟，究竟能夠得到什麼好處？
第五，不斷地升高兩岸之間的對立狀態，難道不害怕擦搶走火，引發衝突嗎？
第六，挑起台灣人民對中國大陸的恐懼和仇恨，為的是顧主權？還是顧選票呢？
文章來源：孫大千臉書
(中時 )
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