所幸當時車速均不快，車體僅有小擦傷。(吳亮賢翻攝)

淡海輕軌107列車29日凌晨行經義山路口時，一輛計程車突違規左轉，擦撞上輕軌車頭，成為淡海輕軌通車以來的首起車禍案件，所幸只是小擦撞、並無人員傷亡，新北捷運公司表示，初步檢視後輕軌僅有輕微擦傷，不影響營運載客，後續將向違規駕駛求償。

今日凌晨0時許，107列車準備收班回總站，當要進入義山站時，一輛小黃疑似搶快左轉，輕軌駕駛煞車不及，兩部車頭發生擦撞，所幸當時車速均不快，車體僅有小擦傷、人員均安然無恙，捷運公司立即加派列車，前往義山站接駁旅客。

捷運公司表示，初步檢視列車後，車頭有輕微擦傷，仍可繼續營運載客，另計程車駕駛已向警方坦承因違規左轉而肇事，後續將向違規計程車駕駛求償。

捷運公司也呼籲所有駕駛人遵守路口交通號誌，尤其夜間視缐較差更應注意路況，不要搶快通過路口，以確保自身及他人安全。

圖說：淡海輕軌107列車29日凌晨行經義山路口時，與一輛違規左轉的計程車發生擦撞，所幸並無人員傷亡。

(中時 )