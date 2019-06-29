美國總統川普與中國大陸國家主席於29日舉行高峰會，商討美中貿易問題，減緩影響全球經濟的貿易戰。正值川習會前一日，美國農業部報告稱，中國大陸已向美國購買大批大豆，可能是川習會前北京先釋善意。

據港媒《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，美國農業部報告指出，中國大陸向美購買約54萬大豆，是自4月1日向美訂購82萬噸油籽以來，最大筆的訂單。農業部並強調這批交易是新的，並非之前已宣布的訂單更改目的地。

自美中貿易戰開打以來，美國豆農深受影響，加上今年氣候變化收成不佳，導致豆農經營雪上加霜。雖然川普聲稱將用收到的關稅購買農民的農產品，但農民表示「我們只想要維持我們在中國大陸長久經營的市場，而非政府補助」。

大豆被認為是美國最有經濟價值的出口農產品。據美國貿易代表署統計，在美國93億美元的對陸農產品出口中，大豆就占了31億。根據美國政府部門統計，至5月30日止，對中國大陸出口的年度銷售量為1360萬噸，而一年前為2870萬噸。然而，受北京對美國農產品報復性措施的影響，美國大豆去年向中國大陸出口降至16年來最低，在5月中旬大豆價格一度降至11年來新低。

(中時電子報)