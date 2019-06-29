高雄市長韓國瑜被政治名嘴吳子嘉爆料指他與「王小姐」有私生女，王小姐為此到醫院自行做親子鑑定，已證明與韓國瑜無關。爆料的吳子嘉被打臉。不過，宅神朱學恒卻有不同看法，他認為，吳子嘉當初打桃色風暴，背後真正目標是要打韓國瑜的「金流」議題。此話一出，網友大驚，吳子嘉有這麼聰明嗎？

朱學恒在網路節目《政治神邏輯》表示，他一直認為沒有私生女的問題，吳子嘉當初打這個議題，是要打「金流」。所謂「金流」，可以看當初吳子嘉打韓不是就打安家費和房子爭議問題，但這種問題沒有辦法一時打出來，就打一個唬爛的東西，吳子嘉就可當庭表示房子是從哪裡聽來的，那北檢就要調查。

朱學恒再表示，吳子嘉真正要做的是金流的部分，別忘記，國民黨7月8日才開始民調，距離初選還有幾天，不知還會不會發生新的狀況，看看吳子嘉到現在還笑得很開心，沒有那麼簡單。而且吳子嘉根本沒有在怕輸官司，吳的實際目的不是這種「低層東西」，吳只要把議題擴散，打婚外情或是私生子女都沒有刑責問題，但打金流就一定有刑責問題。

朱學恒的這番言論，得知消息的網友紛紛表示，「吳沒那麽聰明啦！還會佈線找線索？太高估這個男人了」、「原來小三另有其人」、「吳子嘉，杜先生，黃光芹，王定宇這些人信口雌黃，造謠抹黑，倒楣的是王小姐和她的家人，被莫名其妙打擾，還要自費驗DNA澄清。希望王小姐告這些人，才不會助長隨意污衊之風。這些小人不能傷害別人，拍拍屁股就走人」、「Ncc不用出來管嗎」、「韓國瑜加油」！

(中時電子報)