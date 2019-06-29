資深音樂人劉家昌是知名韓粉，多次替高雄市長韓國瑜站台造勢，稍早臉書再度PO文力挺韓國瑜，表示他雖承諾高雄人不會離開，但與中華民國存亡比較起來，還是應該要以大局為重，更坦言「高雄人會知道你對高雄的感情」。

劉家昌臉書全文。(圖/劉家昌臉書)

劉家昌表示馬英九每年都會為228歷史傷痕致歉，不僅讓台灣族群徹底分裂，也讓打著愛台灣口號的蔡英文取得政權，不過韓國瑜在沒有支援前提下，讓久違的國旗重新飄揚在我們土地上，更呼籲台灣打混的政客通通下台，這讓劉家昌大讚只有韓國瑜才能看出臺灣真正的問題，因此即便對高雄人有承諾，但比起中華民國生死存亡之際，應該以解決台灣問題為優先，這點相信所有高雄人都能諒解，更喊話韓國瑜已沒有回頭路，絕對要把中華民國拿回來。

接著話鋒一轉改批蔡英文，砲轟她讓三個敗選部下升官，來管理三個優勝者，這樣豈有公平是非之分，更強調言論自由讓中天新聞被開罰兩次，直言獨裁的她有什麼不敢做的，另外針對國民黨喊團結背後卻扯後腿，導致韓國瑜得面對各種抹黑，因此呼籲七月七日別參加國民黨陰謀的聚會，才能堅定唯一支持的人非韓國瑜莫屬。

(中時電子報)