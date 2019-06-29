行政院長蘇貞昌參訪南美館欣賞畫作。（程炳璋攝）

訪台南 蘇揆提醒韓：治好登革熱

行政院長蘇貞昌29日上午連番造訪台南市南美館二館、司法博物館與台灣文學館，稱讚百聞不如一見，對高雄市長韓國瑜提到希望在防治登革熱工作上，中央能承諾「要人給人，要錢給錢」沒有正面回應，回稱高雄市要專心治好登革熱。

韓國瑜在一場廣播節目上提及高雄市防治登革熱的困境，他認為防疫工作若能獲得行政院長承諾「要人給人、要錢給錢」，他會感動落淚。

蘇貞昌29日意有所指的回應，韓國瑜應該專心守住高雄，因為全台本土性登革熱病例都在高雄市，情況令人憂心。但未見防疫成效，反鬧出旗津小三通首航笑話，直言高雄市「該做的沒做，不該做的亂做」。

蘇貞昌認為高雄市應該專心治好登革熱，讓市民期待不落空，周邊城市不會擔心疫情往外擴散。

他並提到與行政院長賴清德是老朋友，已電話邀約見面，但要先等賴的安排，他自嘲這樣的過程自己也有經驗，非常了解賴的心情，正可以分享，大家可以談談。

南美館二館造價14億，中央補助8億興建，今年1月27日落成開館，蘇貞昌29日參訪時，對館內的規模大開眼界，認為蓋的比新北市的十三行博物館還要好。

蘇貞昌提到，台南市文化古都，不僅人文薈萃，各方面更有新進展，包括美術館、文學館都是。這次受到台南市長黃偉哲之邀，南下參訪台南市各個博物館，百聞不如一見，利用假日看看文學、美術與台灣的美。

(中時 )