PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE在新光三越台南新天地開張。（ISSEY MIYAKE提供）

PLEATS PLEASE ISSEY有標誌性的季節性紋彩。左：花沁果韻圓領無袖上衣1萬1800元，花沁馥郁寬管長褲2萬8300元。中：花沁果韻圓領無袖短洋裝1萬5800元，花沁馥郁窄管長褲1萬5800元。右：花沁馥郁圓領無袖短上衣9800元，花沁果韻長裙1萬8300元。（ISSEY MIYAKE提供）

PLEATS PLEASE ISSEY花沁縐褶包〈小〉7300元。（ISSEY MIYAKE提供）

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE棉麻圓領五分袖襯衫9800元，縐褶下身短褲7800元。（ISSEY MIYAKE提供）

三宅一生旗下品牌PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE，28日在新光三越台南新天地1F齊聚開張，連同2018年進駐的BAO BAO ISSEY MIYAKE連成4櫃，讓喜愛三宅一生的顧客可以從衣服到配件，男裝到女裝一次購足。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE以花樣奪目搶眼的季節性紋彩、素色以剪裁為主要訴求款式，不特意凸顯女性身型輪廓的oversize設計是三宅一生希望帶給現代女性最「做自已」的穿搭概念。有別於其他直向線條的縐褶紋理，me ISSEY MIYAKE的閃電壓褶和花朵般縐褶邊緣，標榜鮮明色彩和活潑剪裁設計，有造型可愛的縐褶包，或印花亮眼的密褶上衣。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE以Miyake Pleats縐作為基底發展的男裝品牌，三維的立體結構，喚醒男性對品味的熱衷與執念。自2014年推出以來不斷發展新的輪廓與樣貌，單品具有設計感與工藝感，貼近各領域「職人」的生活態度。

新光三越台南新天地店內空間由日本設計大師深澤直人操刀，將極簡俐落的美學風格注入店鋪中。三個品牌各具備完整獨立的購物空間，完整呈現三宅一生透過日式傳統工藝所展現的獨特褶學。

(中時 )