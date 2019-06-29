PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE在新光三越台南新天地開張。（ISSEY MIYAKE提供）
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE在新光三越台南新天地開張。（ISSEY MIYAKE提供）
PLEATS PLEASE ISSEY有標誌性的季節性紋彩。左：花沁果韻圓領無袖上衣1萬1800元，花沁馥郁寬管長褲2萬8300元。中：花沁果韻圓領無袖短洋裝1萬5800元，花沁馥郁窄管長褲1萬5800元。右：花沁馥郁圓領無袖短上衣9800元，花沁果韻長裙1萬8300元。（ISSEY MIYAKE提供）
PLEATS PLEASE ISSEY有標誌性的季節性紋彩。左：花沁果韻圓領無袖上衣1萬1800元，花沁馥郁寬管長褲2萬8300元。中：花沁果韻圓領無袖短洋裝1萬5800元，花沁馥郁窄管長褲1萬5800元。右：花沁馥郁圓領無袖短上衣9800元，花沁果韻長裙1萬8300元。（ISSEY MIYAKE提供）
PLEATS PLEASE ISSEY花沁縐褶包〈小〉7300元。（ISSEY MIYAKE提供）
PLEATS PLEASE ISSEY花沁縐褶包〈小〉7300元。（ISSEY MIYAKE提供）
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE棉麻圓領五分袖襯衫9800元，縐褶下身短褲7800元。（ISSEY MIYAKE提供）
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE棉麻圓領五分袖襯衫9800元，縐褶下身短褲7800元。（ISSEY MIYAKE提供）

三宅一生旗下品牌PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE，28日在新光三越台南新天地1F齊聚開張，連同2018年進駐的BAO BAO ISSEY MIYAKE連成4櫃，讓喜愛三宅一生的顧客可以從衣服到配件，男裝到女裝一次購足。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE以花樣奪目搶眼的季節性紋彩、素色以剪裁為主要訴求款式，不特意凸顯女性身型輪廓的oversize設計是三宅一生希望帶給現代女性最「做自已」的穿搭概念。有別於其他直向線條的縐褶紋理，me ISSEY MIYAKE的閃電壓褶和花朵般縐褶邊緣，標榜鮮明色彩和活潑剪裁設計，有造型可愛的縐褶包，或印花亮眼的密褶上衣。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE以Miyake Pleats縐作為基底發展的男裝品牌，三維的立體結構，喚醒男性對品味的熱衷與執念。自2014年推出以來不斷發展新的輪廓與樣貌，單品具有設計感與工藝感，貼近各領域「職人」的生活態度。

新光三越台南新天地店內空間由日本設計大師深澤直人操刀，將極簡俐落的美學風格注入店鋪中。三個品牌各具備完整獨立的購物空間，完整呈現三宅一生透過日式傳統工藝所展現的獨特褶學。

(中時 )

#三宅一生 #三宅 #品牌 #設計 #三越