台南官田工業區內外籍移工宿舍凌晨火警，所幸移工全數逃出。（翻攝照片）

10名移工逃離時從2樓跳下受傷。（翻攝照片）

南市消防局到火場勘查。（翻攝照片）

台南市官田區官田工業區內一處外勞宿舍凌晨傳出火警，火勢延燒迅速，黑煙密布，還在睡夢中的外籍移工驚醒後奪門而出，80多人全數逃離，但倉皇中有人急著跳樓逃生時墜地受傷，其中10人送往醫院治療，4人住院觀察，所幸均無生命危險，詳細起火原因有待調查。

官田工業區內工廠位於工社西街的一處2層樓RC建築物今晨2時許傳出火警，該建築做為外籍移工宿舍使用，消防局據報有明顯火煙，立刻派遣警消前往灌救，共出動24車55人救援，到場後立即疏散現場人員，將傷者送醫並佈水線灌救，半小時後火勢熄滅。

消防局調查，起火點疑似在一樓聯誼廳、辦公室後方，住在一樓的移工發現後立刻逃出宿舍，住二樓移工因黑煙阻擋後方逃生通道，慌張下轉往中央前方樓梯下樓，多人擠在陽台通道，其中10名移工就從二樓一躍而下，有人跌傷，有人跌到樹叢。

消防人員將10名外籍移工分送柳營奇美、麻豆新樓醫院就醫，其中有6人受傷，另外4人到衛福部新營醫院預防性觀察。

消防局調查外勞宿舍起一、二樓燃燒面積共計約20平方公尺，財損共計約10萬元，南市消防局長李明峰上午到火警現場勘查，他表示將全面徹查轄內外勞寄宿舍相關場所並造冊呈報，並針對類此場所依規定要求所有權人或管理權人加裝住警器，達到火災警示效果，也要求各工廠加強外勞消防常識訓練，減低事故傷亡。

(中時 )