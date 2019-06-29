北市自11年前起推動低地板公車，至今全市低地板公車數已突破3000輛，占總公車數比例達86％，為全國之最。北市公運處表示，預計2021年可汰換為低地板公車的路線將全數汰換完畢，屆時全市低地板公車比例將達90％，公運處已啟動下一階段車輛汰換計畫，預計於2030年將市區公車全數汰換為電動公車，提供對環境更友善，乘客更舒適的搭乘環境。

為建構無障礙及通用化公車系統，提供年長者、身障者、孕婦、幼童及一般民眾更安全、更舒適無障礙運輸環境，公運處指出，北市自2008年起編列預算補貼業者汰換低地板公車，據近2年的滿意度調查統計，民眾對低地板公車滿意度約為93％，顯示汰換低地板公車推動深獲民眾喜愛。

公運處說，另針對山區及受道路限制尚無法提供低地板公車服務路線，將持續引進無障礙中巴，透過中巴裝設輪椅升降設備，擴大無障礙運輸路線服務，現已於小2、小3、小10、小11及棕5等路線上路營運。

此外，公運處說明，為配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，北市於去年上路的22輛電動公車，配置於66路及和平幹線，營運迄今逾7個月，總行駛里程超過56萬公里，妥善率近100％，實施成效良好。

公運處表示，業者已提報今年預計再引進26輛電動公車，將待交通部電動公車補貼政策公布後，協助業者申請電動公車補助及籌備汰換，以擴大北市電動公車服務，使民眾享受更好的空氣生活品質。

(中時 )