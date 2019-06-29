電影《首席指揮家》由真人實事改編。（海鵬提供）

描述紐約及柏林愛樂第一位女性指揮家安東尼婭布麗可（Antonia Brico）奮鬥歷程的音樂勵志電影《首席指揮家》（The Conductor），獲選今年台北電影節放映。該片除將「史上最偉大女指揮家」布麗可（荷蘭影后克莉斯汀德布恩 Christanne de Bruijn 飾）充滿夢想、命運與愛情的傳奇人生搬上大銀幕，片中更讓舒伯特、巴哈、馬勒、德布西等音樂大師作品，藉她手中的指揮棒重新復活。

「史上最偉大女指揮家」安東尼婭布麗可，榮登史上第一位女指揮家，出身紐約貧寒家庭的她，從無名之輩到樂史留名的精彩人生，電影《首席指揮家》敘述她如何在男性主導的古典樂壇聖殿嶄露頭角，並憑藉努力及毅力，成功打破時代桎梏。布麗可當年追尋自我的勇氣，不僅為後世女性帶來鼓勵，更為女性音樂人開拓一條全新的道路。

電影根據真人實事改編並執導，片中燈光、布景及服裝十分考究，華麗重現眾聲喧嘩的紐約音樂圈，古典與現代交融的表演場景，以及充滿壯闊的大時代氛圍。此外，該片更重金聘請「荷蘭廣播愛樂樂團」現場配樂，精彩演繹音樂大師舒伯特、巴哈、馬勒、德布西等經典之作。

劇情描述在紐約長大的安東尼婭布麗可，從小就懷抱音樂夢想，渴望成為一名交響樂團指揮家，卻因其身為女性而備受嘲諷。當她決定孤注一擲、前往荷蘭學習指揮時，竟連男友都阻止她追求夢想，讓她毅然放棄愛情、決定全心逐夢。電影將於7月7日在台北電影節首映，7月19日全台上映。

(中時 )