潔西伯克利接演後完全變成鄉村音樂鐵粉。（采昌提供）

音樂電影《鏗鏘玫瑰》描寫年輕單身媽媽，踏上一心想成為鄉村音樂天后的築夢之路，透過女主角潔西伯克利（Jessie Buckley）演唱一首又一首動人的鄉村歌曲，牽引出動人的家庭詩篇。

潔西伯克利在受訪時自爆以前一直覺得鄉村音樂很「俗」，但她也進一步解釋：「因為演這部電影，開始接觸到鄉村音樂以後，我現在變成鄉村音樂的狂熱粉絲，一天不聽就覺得渾身不對勁！」電影從200多首參加徵選的歌曲中，選出多首電影原創插曲，沒想到其中竟然選中奧斯卡、金球獎得獎女星瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）譜寫的歌。她用演員的角度，完全進入女主角的內心，將她說不出口的心情完美融入歌曲當中，就連編劇妮可泰勒（Nicole Taylor）都敬佩表示：「只有得過奧斯卡的女演員，才能寫出這樣子的歌曲！我花了8年時間撰寫劇本，卻被她用3分鐘的歌曲捕捉到精隨！」

瑪麗史汀柏格為電影譜寫原創插曲〈No Place Like Home〉，她對此表示：「寫這首歌曲的時候，我一直想像著，如果是由我來演出這個角色，我的心情會是如何。」她用演員的角度，完全進入女主角的內心，將她心中說不出口的心情融入到歌曲當中，讓該曲也成為全片最動人的高潮。電影7月12日在台上映。

(中時 )