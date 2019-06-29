（吳家詮翻攝）

新北市新莊區化成路一家塑膠今天上午9時36分許，從1樓冒出大量黑煙，周圍從台北市都可看到濃煙密佈，消防隊據報已趕往滅火，起火原因還需釐清。

消防局說，火勢10時09分火勢已經侷限不會延燒，並於10時21分控制，失火工廠是一棟3層樓鋼筋建物，消防局已派遣14分隊、1中隊、1大隊，據人表示裡面人員皆已逃出。

塑膠公司發生火警，濃煙沖天。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)