新莊塑膠工廠大火 濃煙沖天 11:012019/06/29 中時電子報 吳家詮 、 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市新莊區一家塑膠公司發生大火，消防局正在滅火。（吳家詮翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 （吳家詮翻攝） 新北市新莊區化成路一家塑膠今天上午9時36分許，從1樓冒出大量黑煙，周圍從台北市都可看到濃煙密佈，消防隊據報已趕往滅火，起火原因還需釐清。 消防局說，火勢10時09分火勢已經侷限不會延燒，並於10時21分控制，失火工廠是一棟3層樓鋼筋建物，消防局已派遣14分隊、1中隊、1大隊，據人表示裡面人員皆已逃出。 塑膠公司發生火警，濃煙沖天。（吳家詮翻攝） (中時電子報) #消防局 #火勢 #新莊 #濃煙 #工廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣消防局 分享火災逃生新觀念 04:102019/06/25 地方新聞 新北消防局第五大隊新建大樓動土 04:102019/06/25 地方新聞 國道聯結車突起火 司機急停路肩跳車逃 10:182019/06/26 社會 嘉義市獲捐贈2部救護車 添救命利器 18:312019/06/26 社會 《工輔法》三讀 農地違章工廠最遲2039年落日 19:552019/06/27 政治 立院三讀通過工輔法修正案落日期限20年 20:302019/06/27 財經 台南搜救犬表現棒 民代捐贈裝備物資 23:592019/06/27 生活 工輔法修正案 落日期限20年 04:102019/06/28 金融．稅務 農地違章工廠 最遲2039年落日 04:102019/06/28 生活新聞 土地正義呢？3.8萬農地工廠就地合法 菜農竟笑了 10:172019/06/29 生活 社會熱門新聞 阿嬤帶孫買麵包 慘遭大貨車撞斃 - 社會 未成年兄妹夜襲凱道 高喊：「打倒蔡英文！」 - 社會 - 中時 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 她KTV聚會 男友竟拉女同事激戰 - 社會 夜闖女士官寢室欲硬上 士兵挨K落荒逃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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