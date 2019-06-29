同禮部落步道改善工程，預計改善9公里道路，第一期工程今年完工，第二期工程水土保持計畫，預計最快後年動工。（秀林鄉公所提供）

同禮部落步道改善工程，預計改善9公里道路，第一期工程今年完工，第二期工程水土保持計畫，預計最快後年動工。（秀林鄉公所提供）

同禮部落居民使用農務車載運作物，行經砂卡礑步道與遊客共用步道。（張祈攝）

座落海拔1千公尺高的秀林鄉太魯閣同禮部落，十餘戶族人上山仰賴雙腳及流籠運送物資，前年動工的同禮部落步道改善工程，預計改善9公里道路，讓機車、農務車可以輕鬆上山，第一期工程今年完工，準備做第二期工程水土保持計畫，預計最快後年動工。

同禮部落居民仍以燭光、柴油發電機及太陽能發電板取代無法到達的電力，他們主要從事農耕、觀光產業，開放民眾徒步上來體驗「黑暗生活」，唯一運輸工具「流籠索道」也是居民籌錢整修，一天最多載運7、8趟，單趟可乘載約500公斤

同禮部落步道改善計畫一波三折，總計斥資3千餘萬費用，總長約9公里，路面整修1.5米寬，改善居民行走步道，讓小型農用車也能行駛其中，2017年動工後，第一階段砂卡礑步道至三間屋500公尺今年完工。

秀林鄉公所建設課長郭厚成指出，剩下逾8公里路段雖不需做環評，但仍需做水土保持計畫，其中「鑽探」項目，就讓不少廠商卻步，光是機具如何搬運上山就非常頭痛，僅能以人工接力搬運上山。

為加快前置作業進行，秀林鄉公所也將水保案、工程設計案分頭執行，郭厚成表示，水保案編列400萬經費，若今年順利發包，明年就可進行工程設計，最快後年可發包動工。

秀林鄉長王玫瑰指出，鑽探結果不確定因素高，若行經土質脆弱地帶，也可能因工程無法克服改道，即便改道、工程延後，也一定會完成這條同禮部落步道改善計畫，預計7月2日在富世部落向族人舉行說明會。

(中時 )