長榮空服員罷工今進入第10天，空服員一早投票。中天新聞

桃園市空服員職業工會20日罷工至今邁入第10天，雙方從一開始的動作頻頻，到昨天傳出雙方會面，並對多項訴求有共識，如果經會員同意，最快可望在今天簽訂團體協約，讓罷工落幕，但昨天晚上10點投票前，工會幹部述說著自己的苦衷，建議應同意資方所提訴求，但也有另派主戰的空服員說服工會會員投下不同意票。

進入協商的工會幹部表示，長榮航空董事長林寶水說在罷工下去，公司會毀了，進場協商的每個人壓力都很大，如果選擇同意，今天就會去勞動局協商還有簽約，如果不同意的話，必須回到談判的原點，可能無法再從現有的方案再往上談了。

有工會幹部說，看著罷工棚中一天比一天的人還要少，請假的人一天比一天還多，不知道資方在下一個10天甚至20天，還會不會出來協商，此時，繼續罷工的空服員該怎麼辦？

也有工會幹部說，原本進去前沒有想到要協商，「但我們就像小白兔一樣」，太單純了，今天不像協商，公司也無法確保日前報到後又加入罷工的18名組員是否能安全下庄，希望用多數保護少數。

「再給我十天」，有另個空服員表示，但哪有第一次協商就結束？不懂有什麼好放棄的，她也說，如果投下不同意票的人佔多數，再給她十天，會用更激烈的手段來罷工，「不要洗頭洗到一半」，開設的社團叫「慢跑到最後」，但這不是終點站，呼籲大家投下不同意票。

桃空職工表示，罷工投票從昨晚10點至今早12點邀請參加罷工的工會會員參與投票，投下同意票代表同意討論方案、不同意票代表不同意此方案，意謂繼續罷工，開票結果預計在2點開出。

(中時 )