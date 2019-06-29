原本打算只在續留暴龍、跳槽快艇當中二選一的今年總冠軍賽MVP里歐納德，如今心意又變了嗎？《ESPN》毒舌球評史蒂芬史密斯29日在節目中爆料，里歐納德已經開始認真考慮加盟湖人，跟詹姆斯、安東尼戴維斯組成超強三巨頭。

由於湖人昨天透過交易，以及安東尼戴維斯宣告放棄自己的400萬美元交易保證金，讓他們清出約3200萬美元薪資空間，總算足夠再簽1名頂薪自由球員，才讓史蒂芬史密斯膽敢公然放話，認定里歐納德已成湖人頭號鎖定招募目標。

就連《ESPN》記者溫霍斯特也附和，「湖人現在計畫很簡單，里歐納德或是厄文，或許外界都認為他們瘋了，但他們一點也不在意，加上詹姆斯和安東尼戴維斯目前正在南加州大學拍攝電影『怪物奇兵2』，隨時可以參加自由球員招募。」

里歐納德目前決定在7月1日自由市場開放後，前往洛杉磯跟湖人、快艇等隊見面談判，湖人預計派出老闆珍妮巴斯、魔術強生、詹姆斯、安東尼戴維斯等人組成豪華招募團隊，希望能夠說服里歐納德加盟，沒想到聯盟先潑了一把冷水。

因為根據聯盟規定，如今卸下湖人總裁職位的魔術強生，以及還沒官方確定加盟湖人的安東尼戴維斯，都不可以出席湖人招募自由球員的會議，只能私下跟自由球員勸說或溝通，所以湖人組成豪華招募里歐納德團隊的美夢隨之破滅。

(中時電子報)