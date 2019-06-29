娜歐蜜史考特卸公主服，變身性感天使特工。（索尼提供）

艾拉巴林斯卡（左起）、克莉斯汀史都華與路易斯傑拉多門德茲。（索尼提供）

將在今年回歸大銀幕的《霹靂嬌娃》，日前釋出首波預告，令人目不暇給的時尚華衣與爆破場面，被譽為女版《金牌特務》。電影由《歌喉讚2》導演伊莉莎白班克斯，帶著全新的嬌娃組合：「暮光女」克莉斯汀史都華（Kristen Stewart）、「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott）與新人艾拉巴林斯卡（Ella Balinska），重新詮釋這部女性動作經典之作。

預告中，可見全新嬌娃們女力全開、拳拳到肉的流暢武打動作戲，克莉絲汀戴上金色假髮打扮性感色誘一名亞裔男子，還施展「剪刀腳」殺敵。娜歐蜜有別於在《阿拉丁》中能歌善舞的模樣，擁有科技工程師的身分蛻變為能文能武的性感特務。

《霹靂嬌娃》原是70年代著名美劇，當年捧紅片中女星法拉佛西（Farrah Fawcett）及傑克琳史密斯（Jaclyn Smith）。2000年重拍成電影版由卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）、茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）及華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）飾演3位女特務，大獲好評。3年後再拍續集《霹靂嬌娃2：全速進攻》（Charlies Angels： Full Throttle），並找來黛咪摩爾（Demi Moore）飾演反派。

新版《霹靂嬌娃》預告中就藏有向首集電影致敬的橋段，衣櫃裡掛著過去卡麥蓉狄亞等人在電影穿過的戲服。新版《霹靂嬌娃》特地找來亞莉安娜格蘭德、麥莉希拉與拉娜德芮3位當紅的年輕女歌手，共同為電影量身打造全新單曲。電影11月15日在台上映。

(中時 )