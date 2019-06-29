宋仲基和宋慧喬日前宣布離婚，不過婚變原因卻是眾說紛紜，個性不合、第三者，甚至是公主病都被瘋傳，但有一說則是宋仲基擔心女方年紀較大，並不樂見兩人感情，不過昔日父親寫給宋慧喬的信在網路被瘋傳，直接打臉此謠言。

「宋仲基爸爸」昨天意外登上熱搜，原來是昔日寫給宋慧喬的信意外曝光，雖然曾傳出因為年紀問題對媳婦頗有微詞，但信的內容則是看到宋慧喬《男朋友》開播前，曾默默為女方宣傳新劇，表示這是媳婦婚後首部作品，希望開播後眾人能死守在電視機前觀賞，最後還以「我家漂亮的兒媳婦」稱讚宋慧喬，間接打破不滿媳婦的傳言。

宋仲基父親寫給宋慧喬的信件曝光。(圖/微博)

宋仲基婚前雖傳出父親不滿他談姐弟戀，但仍以「兒子喜歡上了，沒辦法」尊重他的選擇，針對謠言父親也有出面澄清：「有傳言說我反對這門婚事，但我絕對沒有說過那些話，都是誤會一場」，如今信件公開可看出宋仲基爸爸對宋慧喬的疼愛，也讓網友表示：「別再傷害雙方家人了，好聚好散吧」。

(中時電子報)