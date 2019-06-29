陳淑芬／台中報導
國民黨總統初選參選人朱立倫29日表示，他是最了解實務的國民黨總統初選參選人，屬於不喊口號、實實在在做事的人，國民黨沒有分裂的本錢，他有「義無反顧的決心，但沒有捨我其誰」的懸念，國民黨一定要有團結的心胸，「國民黨再不團結，就可以(打)包起來了」。
朱立倫29日到台中市接受電台現場訪問時，他不諱言表示，國民黨拖到7月中才能決定總統參選人，已經有點慢，但是慢沒關係，就是不能再分裂及有不同意見，不管誰出線都要團結支持。
朱立倫批評，蔡英文總統執政3年多，不管在兩岸關係、台灣的世界競爭力，只拚政治不拚經濟，這樣的領導者及執政黨一定要下台換人，國民黨很有機會，但是一定要團結，他自去年底起一直強調要團結，國民黨沒有分裂的本錢，雖然初選結果不一定是他，但是，他有「義無反顧的決心，但沒有捨我其誰的懸念」。
朱立倫表示，他與國民黨其他初選參選人相對下，比較沒有資源及曝光舞台，他靠的就是一步一腳印，感恩台灣栽培他歷經新北市長及國民黨主席等經驗20年，他半年來勤走地方，深入農業、勞工、老人、中小企業等問題不只是提出問題，還要解決問題。
朱立倫呼籲民眾支持，他一定帶領團隊為大家打拼， 但是如果不是他，他也呼籲大家要團結，一定要有這樣的心胸，因為「國民黨再不團結，就可以包起來了」。
(中時 )
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