網友留言。(翻攝網路)

長榮空服員認為自己的薪資待遇不如華航，而於20日發動罷工，迄今第10天，雙方僵持不下，其實根據官方資料顯示，長榮航空員工平均薪資是152.1萬元、華航則是153.7萬元，長榮只小輸華航1.6萬元。網友說，「長榮員工薪水比正教授高，是ICU護理師的兩倍，這樣還不滿足?」

證交所昨首次將「航空雙雄」薪資首次一起公布，依「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」顯示，長榮航空員工（扣除主管職）平均薪資為152.1萬元、華航153.7萬元，華航小勝長榮1.6萬元，並非之前所傳航空雙雄年薪相差36萬。

綜合媒體報導，長榮航空在台員工人數為8393人；華航員工數則有10822人，長榮航、華航2018年員工薪資待遇如下:

華航：員工薪資總額為166.36億元，員工人數為10822人，平均每位薪資153.7萬元，公司每股盈餘為0.33元。

長榮航：員工薪資總額為127.61億元，員工人數為8393人，平均每位薪資152.1萬元，公司每股盈餘1.50元。

網友說，「長榮航空員工2018年平均年薪為152.1萬元，平均月薪12萬，比大部份正教授的薪水還高，ICU 護理師的兩倍，這樣還不滿足?」。

(中時電子報)