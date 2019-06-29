◎正妹克服恐高 挑戰啦啦隊

今年6月剛從台北市開南商工畢業的廣設科學生涂寧芮，高一剛入學時，就在學長姐邀請下，加入學校啦啦隊，一路面對「恐高」、「拉筋疼痛」等困難都沒卻步。她說，大學還想繼續參加啦啦隊，也想繼續鑽研廣告設計、文宣排版等領域。

◎致理親善大使 國標展現自我

致理科技大學五專部會計資訊科3年級的張詠昕長相甜美，身材纖細高挑，打從1年級起就加入致理親善大使團，近年來新北市大大小小的典禮場合，幾乎都見得到她的身影，儀態端莊穩健地引領典禮順利進行，在她身上從看不到怯場，是許多學妹嚮往的目標。

◎女神教師 培育寫作常勝軍

苗栗高中國文老師林靜怡是學生公認的女神，20年的教學資歷，她不光希望自己是教育圈的先行者，更想成為1名能「感動人」的老師，她深信「經師易做，人師難為」能抓住學生的心，把講台當作舞台，不只是外貌妝髮變化多端，嚴肅專業中帶點幽默正是維持超高收視率的祕訣。

◎小小校園美女 舞出力與美

台中市篤行國小6年級舞蹈班學生徐立榆，小小年紀僅12歲，但舞藝精湛，與舞蹈團隊今年榮獲全國舞蹈比賽古典舞冠軍，可說是校園風雲人物；除了外型亮眼、五官精緻，謙虛好人緣的她，更是大家公認、內外兼修的「校園小美女」。

◎崑山小迪麗熱巴 才貌雙全

甫於崑山科技大學時尚展演學程畢業的王家盈，長相甜美且才華洋溢，平常課餘承接外拍、走秀、3C商展活動主持人等工作，也獲得廠商青睞，成為美妝、生技等品牌代言人，雖然剛成為社會新鮮人但已擁有扎實的業界競爭力。

◎正妹熱愛旅行 人生不設限

對許多研究生來說，完成論文是唯一夢想，但對就讀亞洲大學視覺傳達設計系碩六的陳凱薰來說，畢業只是一個選擇，人生有更多意義值得探索與追尋。插畫、平面設計師、旅行家、藝術家、老師，陳凱薰擁有多采多姿的斜槓人生。

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(中時電子報)