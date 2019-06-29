嘉義市國小教師甄選筆試，有考生考前車禍坐輪椅應考，甄選會主委陳永豐巡視考場。（廖素慧攝）

嘉義市108學年度國小及幼兒園專任教師聯合甄選初試29日在北興國中筆試，國小有588人報名、404人到考，預定錄取名額29名，錄取率可望7％，幼教有470人報考、379人到考，預定錄取23名，錄取率約6％，競爭激烈不下於國考。

國小缺考184人，缺考率31.29％，因缺考人數多，錄取率由初估的4.93％可望提升至7.17％，幼教師有91人缺考，缺考率19.36％，錄取率由初估4.89％可能提升為6％。

甄選會主委陳永豐29日巡視考場，他表示，黃敏惠市長重視教育，因應教師退休或增班，嘉義市108學年度將大量補足正式師資的需求，活化教育現場讓教學質量再升級，因此，睽違4年，市府再度辦理國小教師甄選，為校園掄才。

市府教育處表示，嘉義市今年加入中區教師 甄試作業，與臺中、苗栗、新竹縣市、嘉義縣、雲林、南投、臺東、花蓮、屏東等縣市採用同樣試卷，同步考試，是近幾年來大規模的教師甄試。

初試預計錄取93名進入複試，幼兒園教師初試預計錄取69名進入複試，初試錄取名單於6月30日（星期日）晚上8時30分公告於嘉義市108學年度國民小學專任教師、公立幼兒園專任教師聯合甄選網上。

(中時 )