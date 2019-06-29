▲暑期青春專案聯合稽查，聯合小組稽查網咖情形。（警方提供）

暑假來臨，為維護青少年暑期安全，副縣長陳正昇昨28日深夜率縣府所屬各相關局處及校外會所組成的聯合稽查小組，在草屯市區執行「暑期青春專案聯合稽查」，查察KTV、網咖等場所。陳副縣長並呼籲青少年深夜不要在外逗留，以免沾染不良習慣。

昨晚10時，陳副縣長首先在草屯警分局聽取勤務簡報，接著10時30分在縣警察局長陳木樹及分局長鄭有益等陪同下，與聯合稽查小組約50多名成員一同前往KTV、網咖及遊藝場等進行稽查勤務。

稽查過程中，稽查小組首先向業者宣導相關規定，並留意是否有未成年青少年逗留，同時針對有無違反室內公共場所禁菸規定及相關消防設施、建管項目有無合乎規定等進行詳細稽查。

陳副縣長表示，暑期青春專案每年都會利用暑假到各特定場所進行臨檢，了解是否有違法情況，確保青少年安全，今天是暑假第一天首次執行聯合稽查，稽查結果發現業者及民眾都很配合，也未發現重大違法事項，顯示平時的宣導及稽查工作相當到位，縣府希望藉由青春專案執行，暑假期間都能非常安寧，青少年犯罪事件也能減到最低，也讓青少年獲得更佳的保護，避免其誤入歧途的風險。

陳局長也指出，暑假期間青少年如未安排其正當活動，易發生深夜遊蕩留連網路咖啡店、電子遊戲場及涉足色情、賭博暴力等妨害青少年身心健康場所情形 ; 加以同儕影響及誘惑下了易生偏差行為。

因此，該局結合跨局、處的力量，針對青少年易出入之公共場所加強查察，如有不遵法律令、違規違法行為，將嚴加取締究責，並要求改善，確保環境之安全，使青少年於暑假期間有安全的活動空間，落實淨化青少年成長環境，維護治安之決心。

青春專案將執行至8月31日止，期間為防止青少年在暑假發生偏差行為，致生吸( 販 )毒、濫用藥物或遭性剝削等情事發生，警察單位除配合聯合稽查外，並將以查緝供毒給少年、利用兒少從事性剝削、利用少年從事詐欺等3項工作為主軸，向上溯源並阻斷集團性或 組織性之犯罪非行，避免青少年誤入岐途。

(中時 )