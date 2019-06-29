長榮航空空服員罷工進入第10天，工會成員投票預計下午2時半會有結果；對此，交通部長林佳龍重申，勞資雙方已經見面，希望可以儘快落幕。

林佳龍強調，過去10天以來，交通部負責應變中心，10天召開了10次應變計畫，確保旅客與社會大眾的利益，同時配合勞動部配合勞資協商，過程中幫忙傳達勞資雙方的資訊，所以很高興看到有些進展。

他說，一家公司的勞資問題不可能一次就完全解決，如果透過這次事件可以互相了解，能夠更善待彼此，他相信以公司的利益為最高利益，應該就能達成協議，無論投票結果怎樣，勞資雙方已經有一些交集，希望可以珍惜、把握，也取得雙方可以接受的共識。

他強調工會透過罷工已展現實力，而公司也展現誠意，在實力與誠意中間有一些交集，期盼勞資雙方善待彼此，也以旅客與社會公共利益做為公司發展最高目標。

林佳龍解釋，交通部是交通目的指導機關，負責整個應變計畫，尤其是機場秩序、旅客與公益利益，也都維持穩定的狀況，現在交通部配合勞動部希望儘快達成勞資協商的成果。

(中時 )