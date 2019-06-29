美中高峰會談29日中午正式登場，會談前美國總統川普透露將有建設性的結果，美中貿易戰能否就此休兵，受到全球矚目。大陸國家主席習近平在會談開場致詞時強調，「中美合則兩立，鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好」。川普則表示樂於與大陸合作，期待與習近平會談能達成歷史性的協議。

習近平表示，「48年前，1971年31屆世界乒乓球錦標賽，中美乒乓球運動員在那裡友好互動，於是出現中美的乒乓外交，創立了小球轉動大球的歷史佳話，8年後的1979年中美建立了外交關係，現在40年了。國際形勢、中美關係也發生重大變化，但基本事實始終沒變，中美合則兩立，鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。」

「近來我與川普通過電話、書信，保持著密切聯繫，今天我願同川普就事關中美關係根本性問題交換意見，也是為下一階段兩國關係發展定向把舵。推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

川普表示，「希望讓貿易稍微公平一點，這並非容易的事，談判已接近達成協議，但中途又停頓了。如果能達成公平的貿易交易的話，將是歷史性的協議」，他期待會談能有建設性的結果。

美國川普政府針對大陸巨額貿易逆差、侵害智慧財產權、對國有企業採取優惠措施等問題表示不滿，美中雙方過去也通過部長級會議進行協商，但在智慧財產權等問題的談判上觸礁。大陸對美方要求修法之舉也強烈反彈，認為是侵犯大陸主權。

川普在訪日出席G20峰會前曾放話表示，若這次的雙邊高峰會談沒有進展，不排除對大陸進口的所有商品發動第4輪加徵關稅措施。川普指大陸通信大廠華為的產品在安保上構成威脅，並要求各國不使用華為產品，藉此向大陸加強施壓。美中對立、貿易戰若長期化發展，將阻礙全球的經濟成長，故這次習川會的結果大受全球矚目。

(中時 )